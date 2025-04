Rafael Cardozo aclara su ausencia en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao: "Tenía temas personales"

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao fue uno de los eventos más comentados del espectáculo peruano. A pesar de la presencia de figuras conocidas del mundo de la televisión, llamó la atención la ausencia de algunos amigos cercanos de los novios, como Rafael Cardozo, quién decidió romper su silenció y aclarar su ausencia.

Rafael Cardozo no asistió por temas personales

Rafael Cardozo se pronunció en el programa 'Todo Se Filtra' para aclarar su ausencia en la boda. Según explicó, razones personales le impidieron asistir al matrimonio, aunque aseguró que siguió cada detalle del evento a través de las redes sociales.

"No pude ir, tengo unos temas personales. Obvio que quería estar presente, fue una boda maravillosa con varios amigos, pero no se pudo. Tampoco puedo dar muchos detalles, pero seguí la boda por internet", señaló el brasileño.

Rafael también reveló que tuvo contacto con Alejandra y Said días antes de la ceremonia, pero no ha logrado comunicarse con ellos después del evento. Además, confesó que aún no ha entregado el regalo de bodas, aunque espera hacerlo pronto.

"Hablen antes, después era imposible, ni durante ni después...", explicó. Y cuando se le preguntó si ya entregó su regalo de bodas, respondió: "La verdad que no, por eso estoy en deuda con ellos. Ahora voy a escribirles para ver si hay la posibilidad de juntarme".

Rafael Cardoz explica los motivos por los cuáles no fue a la boda de Alejandra y Said. pic.twitter.com/WPfsfwptt1 — VAMN (@VictorAlfr33625) April 30, 2025

Facundo González aclara su ausencia desde Argentina

Facundo González también fue otro de los grandes ausentes en la boda. Desde las paradisíacas islas Maldivas, donde se encuentra de vacaciones junto a su pareja Oriana González, el argentino decidió explicar la razón por la que no asistió al matrimonio de sus amigos.

"Tengo 200 millones de mensajes preguntándome por qué no fui a la boda. Con Ale y con Said está todo bien, está todo más que bien", comentó a través de sus redes.

El ex chico reality explicó que antes de viajar compartió momentos con los novios, pero que decidió no asistir al matrimonio para evitar momentos incómodos. Todo quedó en buenos términos. Facundo dejó muy en claro que su amistad con Alejandra y Said sigue intacta.

"Había personas que no querían que Ori, mi novia, esté en esa boda, entonces para no sentirme incómodo yo y no incomodar a los chicos, preferí no ir", explicó con sinceridad.

A pesar de no haber asistido, tanto Rafael como Facundo dejaron claro que su relación con Alejandra y Said sigue intacta. Ambos eligieron mantenerse al margen de la polémica y explicaron sus razones con transparencia, priorizando el bienestar de los novios en un día tan especial.