Alejandra Baigorria toma fuerte medida contra su hermana Thamara tras agresión a su madre

Las imágenes donde se vio a la hermana de Alejandra Baigorria, Thamara Medina, agredir fuertemente a su madre Verónica Alcalá han causado conmoción en la farándula. Ante esto, la empresaria de Gamarra habría tomado fuerte decisión.

Alejandra toma decisión contra su hermana

Según los conductores de 'Amor y Fuego', Alejandra Baigorria no tenía el conocimiento de la agresión que realizó su hermana Thamara hacia su madre Verónica Alcalá y que habría sido cubierto por sus familiares. Ahora, se habría enterado y tomó la decisión de dejarla de seguir en las redes sociales.

"Son muestras que pueden ser superficiales o frívolas, pero por lo pronto ya ha dejado de seguir a la hermana. Ella (Alejandra) no estaba enterada de lo que había ocurrido para no arruinarle el momento, los familiares habían decidido ocultarle esa información. Era 'si nadie se entera, no lo digas y si trasciende, ya veremos qué pasa'", comentó Rodrigo González.

Después, Gigi Mitre afirma que las acciones de su hermana fue una falta de respeto al día tan especial de Alejandra Baigorria. Además, revela que es la primera vez cómo una hija agrede físicamente contra su progenitora.

"No pensó en su madre, ni en el momento importante que era para su hermana. Públicamente se muestra que se quieren y que Alejandra es casi su segunda madre para ella por al diferencia de edad, no le importó. Ella quería desahogarse y qué se yo, agarrar a patadas a su mamá. Es una de las imágenes más fuertes que he visto, un hijo que le pegue a uno de sus padres", añadió Gigi.

Thamara rompe su silencio

La respuesta de Thamara reflejó un fuerte resentimiento hacia su progenitora, justificando sus actos al referirse a experiencias personales del pasado. Dejó entrever que lo ocurrido con Verónica fue parte de un conflicto mucho más profundo.

"Ella debería estar presa por todo lo que me ha hecho pasar a mi y a mis dos hermanos. Hablas sin saber, pero la realidad queda en mi y toda la gente solo sabe el infierno que a mi me ha hecho pasar. Muy fácil es criticar sin saber ni la historia. La famosa es Alejandra, no yo. Nadie sabe lo que ha pasado", es el mensaje.

Finalmente, la joven Thamara Medina Alcalá trató de justificarse sus acciones de agresión contra su mamá Verónica Alcalá. Ahora, Alejandra Baigorria ha tomado la decisión de ya no seguir a su hermana en redes sociales y estaría mostrando su apoyo a su madre.