Rodrigo y Gigi reaccionan a polémica de Laura Spoya con influencers por 'paleta de colores': ¿Qué dijeron?

La ex Miss Perú, Laura Spoya generó controversia en redes sociales tras relatar el incómodo episodio que vivió con un grupo de influencers durante un viaje a Cusco. Ante esta situación, los conductores Rodrigo González 'Peluchín' y Gigi Mitre, no tardaron en reaccionar con su característico estilo sarcástico.

En 'Amor y Fuego' mostraron partes del podcast 'Good Time', donde Spoya contó que las influencers Carolina Braedt, Valery Revello, Daniela Núñez Dodero y Talia Echecopar la hicieron sentir desplazada durante el viaje. La polémica creció cuando la modelo contó que una de ellas, le hizo saber que su atuendo fucsia no encajaba con la "paleta de colores".

"El primer día me saludaron, el segundo casi nada [me hablaban] y el tercer día me ignoraban. No entendía por qué se alejaban de mí (...). De pronto, ellas no aguantaron más y me dijeron que estaba malogrando su paleta de colores", contó Laura.