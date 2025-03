Laura Spoya comparte las fotos de su OUTFIT FUCSIA tras la polémica en Cusco: "Mucho color y energía"

Laura Spoya volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir nuevas fotos de su viaje a Cusco. La ex Miss Perú lució con orgullo el outfit fucsia que generó controversia, luego de que revelara que un grupo de influencers la rechazó por no ajustarse a una paleta de colores específica.

La polémica surgió cuando Spoya mencionó que, durante su visita a Cusco para una colaboración con una marca, su vestimenta no coincidía con la estética establecida por otros creadores de contenido. Esto habría provocado su exclusión de algunas actividades, generando indignación entre sus seguidores y debate en redes sociales.

Lejos de dejarse afectar, la conductora de 'Good Time' decidió reaparecer en Instagram con nuevas imágenes de su viaje. En las fotos, se le ve sonriente en Machu Picchu con el mismo outfit fucsia, acompañado de un mensaje optimista en el que resaltó la energía positiva del lugar y la conexión con la naturaleza.

Su publicación recibió miles de 'me gusta' y una ola de apoyo por parte de sus seguidores y figuras públicas. Muchos elogiaron su autenticidad y aplaudieron su actitud de mantenerse fiel a su estilo, destacando que la moda debería ser una forma de expresión sin reglas restrictivas impuestas por terceros.

En su podcast Good Time, Laura Spoya contó la mala experiencia que vivió en su viaje a Cusco con un grupo de influencers. Todo comenzó cuando una de las influencers la criticó por el color de su ropa en Machu Picchu.

"Me está dando un infarto porque estás vestida de rosado y yo estoy vestida de beige, me estás arruinando la paleta de colores, real. Eso estaba en el brief, ¿no lo leíste?" , relató Laura, imitando a la perfección el tono de la crítica.

Para Laura, la situación fue muy incómoda, pero respondió con seguridad la razón del color de su vestimenta.

"Yo no leí el brief, pero lo último para lo que me está llevando la marca es para enseñar mi ropa. Yo estoy aquí por mi personalidad. No es mi culpa que ustedes estén vestidas de beige, blanco y marrón, esos colores son aburridos", comentó que dijo con firmeza.