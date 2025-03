Mario Irivarren desconoce que Macarena Vélez haya sufrido bullying en Combate: "Yo no he escuchado"

El último domingo, Macarena Vélez estuvo revelando sus verdades en 'El Valor de la Verdad', donde reveló que fue retirada de Combate porque estaba subida de peso. Ante esto, Mario Irivarren salió a declarar y afirmó que nunca llegó a escuchar eso en los años que estuvo en aquel programa.

Irivarren opina sobre el bullying a Macarena

Durante su podcast 'Good Time', Mario Irivarren conversó con sus compañeros de locución sobre las declaraciones de Macarena Vélez y según reveló el exchico reality, preguntó a sus productores si le hicieron eso a su compañera. Ante esto, también afirmó que nunca llegó a escuchar tales calificativos hacia alguien allá.

"Te juro que no, por eso cuando Macarena lo contó no sé si habría sido en mi etapa en Combate o cuando ya me retiré. Tengo un grupo con los productores de Combate con los productores de aquella época y dije: '¿Quién carajos le dijo eso a Macarena?', pensando que era mi productor de toda la vida, pero dijo 'no, yo no fui'. Estábamos debatiendo quién hizo ese comentario, no sabría decirte. Macarena no es gorda", expresó.

En aquel momento, Laura Spoya recuerda que Macarena Vélez revela que a ella no le gusta su espalda, pero agrega que producto del mucho deporte que hace como natación, es normal que se le desarrolle. Luego de ello, iban a pasar un video de Vélez dando las declaraciones y Mario Irivarren salió a declarar que no lo llamen 'tibio' por no apuntar a quiénes supuestamente habrían hecho bullying a su compañera.

"Antes que pongas el video cuando me dicen 'Mario Tibio', no me jodan, yo no sé de qué me hablan, yo no tengo pruebas, a mi no me consta, yo no he escuchado, quieren que venga acá a atacar y señalar personas cuando no me consta. Si Macarena tuvo esa conversación, yo me acabo de enterar en 'EVDLV'", agregó.

La sacaron porque no bajó de peso

Según contó, recibió una llamada para acudir a los estudios de televisión, donde le informaron que la nueva temporada estaba por comenzar, pero que ella no formaría parte del elenco. Lo más sorprendente para ella fue que aún tenía contrato vigente por seis meses más.

"No te necesitamos ahorita. Esta temporada van entrar chicas que necesito que tengan mejores cuerpos y yo te dije que necesita que bajaras cuatro kilos porque no se te ve bien en cámaras, como no has bajado eso, no vas estar", expresó.

En aquel momento, Macarena Vélez reveló que eso le afectó mucho en su vida causándole muchos problemas con su salud. Ante ello, Mario Irivarren afirma desconocer que eso sucedió en Combate mientras estuvo él y descarta que haya escuchado algo parecido.