¡Polémico! Patricio Parodi BESA a misteriosa joven en escandaloso en vivo de streaming

El popular Patricio Parodi es un chico reality que se volvió famoso por participar en el programa de 'Esto Es Guerra'. Actualmente no se encuentra participando este reality y está incursionando en el streaming, donde ha protagonizado una polémica transmisión en vivo.

A través de la plataforma de Kick, Patricio Parodi ha iniciado con fuerza como streamer realizando un en vivo con Piero Arenas y el influencer conocido como 'Bebote'. En aquel día, invitan a dos jóvenes a participar de la transmisión donde van conversando y jugando mientras tomaban bebidas alcohólicas.

Durante un momento, el 'Pato' besa a una de las jovencitas que se llama Fátima Sanguineti e incluso, le habría estado dando nalgadas a la chica durante esta transmisión. Ella sería una modelo e influencer con muchos miles de seguidores en las redes sociales.

En esta transmisión en vivo, todos los presentes habrían estado realizando preguntas inapropiadas a las dos jovencitas sobre sus vidas íntimas. Incluso, el conductor Rodrigo González cuestionó en su programa al 'Pato' tras ver las imágenes de lo que ellos grabaron para la plataforma de Kick.

"Pensé que había oído mal, lo volvimos a ver y no. Eso le preguntó a esas dos chicas en directo. Hace una pregunta por demás íntima, muy íntima. No sé si ya estaba borracho el 'Pato' en ese momento, se olvidó de la cámara no sé. Le preguntó si ella le podría hacer una práctica íntima en esa zona, por lo que dio entender si tiene que ser su flaco, estaba dándole más detalles íntimos indicándole que tenía la zona completamente depilada", expresó muy sorprendido.