Johana Cubillas revela quién es su nuevo galán, pero Juan Ichazo lo cuestiona: "Me tiene muy preocupado"

La 'Nena' Cubillas y su esposo Juan Ichazo se separaron a finales de enero de este año. Días después el argentino empezó a salir con Macarena Vélez y ahora, Johana revela que estaría interesada en un nuevo galán que sería instructor de tiro que radica en Estados Unidos.

El programa de 'Amor y Fuego', se comunicó con Johana Cubillas luego de que ella diera señales que tendría un nuevo galán que cumpliría todo lo que ella quiere en su nueva pareja. Aunque al inicio quedó sorprendida porque los reporteros ya sabían el nombre de esta persona que sería Iván Orloff Sovero.

"Lo conocí cuando él tenía 25, yo salía con él y me encantaba, pero estábamos en momentos en los que no era pues. Él estaba en sus cosas, yo estaba en las mías y en ese momento no fluyó nada, nada más, siempre me pareció guapísimo, era mi tipo de hombre, barba, tatuajes y cara de malo", expresó.