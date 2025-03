Rodrigo González desmiente a Shirley Arica: "Tú y Jefferson no tuvieron intimidad más de dos veces"

Las confesiones de Shirley Arica en "El Valor de la Verdad" han generado gran revuelo en el mundo del espectáculo. La modelo calificó con un 11 sobre 20 el desempeño íntimo de Jefferson Farfán, lo que desató diversas reacciones. Entre ellas, Rodrigo González, reveló información sobre la relación que habría tenido la 'Chica Realidad' con el exfutbolista.

En la reciente emisión del programa "Amor y Fuego", Rodrigo González, más conocido como 'Peluchín', aseguró que Shirley Arica solo habría estado en dos ocasiones con Jefferson Farfán. Según el conductor, una fuente cercana al entorno del exfutbolista le reveló que fue Arica quien insistió en mantener contacto con la 'Foquita'.

"Lo que yo tengo entendido por el entorno más cercano, una fuente muy confiable que tengo, es que tú y Jefferson no tuvieron intimidad más de dos veces, y la que seguía llamando y seguía insistiendo eras tú", afirmó González.

Para respaldar su versión, 'Peluchín' mostró su celular a Gigi Mitre, donde se evidenciaban los mensajes y llamadas de Shirley Arica hacia el exjugador de Alianza Lima. Además, cuestionó el motivo por el cual la modelo se atrevió a ponerle una calificación a su desempeño íntimo.

"¿Tú qué ves aquí? ¿Insistencia de qué parte? 'Oye contéstame', 'Oye te llamo'. Llamadas pérdidas", señaló el presentador. "¿Cómo te vas a enganchar y luego criticar su desempeño? Eso no es despecho. Te has enamorado y has quedado tan despechada que tienes que hablar de su desempeño sexual públicamente", agregó.