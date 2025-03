Marcelo Tinelli sobre las críticas de la prensa argentina a Milett Figueroa: "Lo que diga otro no me importa"

La visita de Marcelo Tinelli a Perú ha generado revuelo en los medios de espectáculo tanto peruanos como argentinos. Desde su llegada hace una semana, ha compartido diversos momentos con su pareja, Milett Figueroa. Antes de su regreso a Argentina, fue captado disfrutando de una cena junto a la modelo y, a su salida, respondió a las especulaciones sobre su verdadero motivo de viaje.

En un informe del programa "Amor y Fuego", se difundieron declaraciones de Tinelli a la salida de un restaurante en compañía de Milett Figueroa. Consultado sobre las especulaciones de la prensa argentina, el conductor dejó en claro que su principal razón para viajar al Perú fue visitar a su pareja.

Otro tema que generó atención fue su postura ante los críticos comentarios de su colega y amigo, el periodista Ángel de Brito, quien ha cuestionado a Figueroa en reiteradas ocasiones. Tinelli evitó polemizar y prefirió minimizar el impacto de esas declaraciones.

"Bueno, yo lo quiero mucho a Ángel. Cada uno es libre de opinar lo que quiera, yo tengo una muy buena relación con él. A mí todas las cosas que se digan corren por cuenta de quien las dice. No me importa lo que diga otro", sentenció.

Durante la conversación, Marcelo Tinelli también se refirió a su experiencia en el Perú y el cálido recibimiento que siempre tiene en el país. El conductor aseguró sentirse muy cómodo cada vez que visita el país.

"Me encanta venir a Perú, hace muchos años que vengo. Me encanta la gente de Lima, cómo me tratan, y la verdad la pasamos muy bien comiendo con amigos", comentó.