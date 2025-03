El 'Diablo' se pronuncia sobre la relación de Pamela López con el salsero Paul Michael ¿Qué dijo?

Desde Pamela López se separó de Christian Cueva, fue vista en muchas salidas con Luis Fernando Rodríguez apodado como 'El Diablo'. Ahora la nueva artista de la farándula se lució con el salsero Paul Michael en salidas, su ex saliente se pronunció sobre ello.

¿Qué dijo 'El Diablo?

En el programa de 'Amor y Fuego', captaron a Pamela López y Luis Fernando Rodríguez en un mismo lugar nocturno, pero no se saludaron ya que la ex de Cueva se encontraba con su nuevo saliente Paul Michael de 'Combinación de la Habana'. Aunque, se pensó que el 'Diablo' estaría un poco resentido de que lo cambiarán por uno más joven, afirma que han quedado como amigos.

"Pamela es mi amiga, nos saludamos, es más hablé con ella sobre un problema doméstico que tuvo, hay confianza, como te digo somos amigos. Ella sabe que siempre va contar conmigo, yo no soy un amigo de estar en las buenas, sino en las malas. La gente que me conoce ya sabe como soy. Mi sobrino es pareja de la hija de Pamela, por ese lado hay un grado de confianza", expresó.

¿Conoce a la nueva pareja de Pamela López?

Ya que afirmó ser amigo cercano de Pamela López, la reportera del programa le consultó a Luis Fernando Rodríguez si ya conoció al salsero Paul Flores. Esto debido a que se cruzaron en un lugar nocturno, pero no se saludaron.

Ante ello, lo negó, pero que no quiere que se juzgue a la nueva influencer porque está disfrutando de su nueva vida. Así mismo, afirmó que no se busque malas especulaciones porque está con una persona menor.

"No lo conozco, mira yo creo que lo menos que debemos realizar es juzgar o crucificar a alguien. Creo que Pamela ha sufrido mucho, salió de una relación muy larga más de 13 años, donde fue víctima de violencia física, psicológica, tiene derecho de rehacer su vida. Ya no es esa chica débil, es una persona fuerte que ha tomado las riendas de su vida, no buscar especulaciones de otras cosas", añadió a las cámaras.

Al parecer, Luis Fernando Rodríguez parece estar tranquilo con la situación de Pamela López con su nuevo saliente y que ya no salga con él. Ante esto, afirmó que son amigos cercanos y que siguen en comunicación, para estar en los momentos difíciles para ella. Así mismo, comenta que no conoce al nuevo galán de la López, pero que no se la debe juzgar por rehacer su vida como desee.