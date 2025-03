'Gordibuena' lanza contundente comunicado tras negar amenazas de Roberto Guizasola: "En privado"

Alexandra Díaz, conocida como 'La Gordibuena', volvió a emitir un comunicado luego de haber negado que Roberto Guizasola la haya amenazado. La influencer decidió aclarar su situación tras la controversia generada por sus declaraciones previas, en las que acusó al exfutbolista de diversas acciones en su contra.

En su nuevo mensaje, Díaz aseguró que todas sus afirmaciones anteriores fueron realizadas en un momento de indignación y rencor, pero que no reflejan la verdad. Aclaró que todo lo ocurrido entre ella y Guizasola fue consentido y voluntario, desmintiendo cualquier tipo de agresión o difusión no autorizada de imágenes privadas.

Asimismo, la tiktoker anunció que no volverá a referirse al tema y que ha decidido manejar la situación en privado. Explicó que esta decisión responde a su bienestar emocional y al impacto que el escándalo ha tenido en su entorno cercano, especialmente en su familia.

"Por respeto a mi familia y por mi paz mental, he decidido dejar esto aquí porque no la estamos pasando bien. Entonces he tomado la decisión de mantenerme al margen y manejarlo en privado, espero que respeten mi privacidad", indicó.