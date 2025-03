'Gordibuena' revela la millonaria CIFRA que Roberto Guizasola le exigiría si expone su romance

Alexandra Díaz Herrera, más conocida como 'Gordibuena', sorprendió al revelar que firmó un contrato de confidencialidad con el exfutbolista Roberto Guizasola. La joven indicó que este acuerdo le impide hablar sobre el romance que mantiene con él, tras haber sido captada recientemente en su vehículo.

En conversación con un reportero de Magaly TV, la firme, Alexandra se negó a brindar detalles sobre su relación con Guizasola. Explicó que el contrato fue firmado hace aproximadamente un mes, luego de que ella mantuviera conversaciones con una página de Instagram con la intención de exponer su romance con el exjugador.

La tiktoker también mencionó que, en caso de romper el acuerdo y declarar a la prensa, tendría que pagar una fuerte suma de dinero, lo que la obliga a mantenerse en silencio y evitar cualquier tipo de declaración pública.

"Si hablo de su persona y de las cosas que están pasando, me va a demandar, y lo que tengo que pagar son 100 mil dólares" , indicó muy consternada.

Además, la joven reveló que recibió advertencias antes de que el ampay fuera difundido. Según contó, Guizasola le habría advertido sobre las consecuencias de hablar, incluyendo posibles amenazas dirigidas hacia su familia, lo que aumentó la polémica en torno a este caso.

"No voy a hablar porque no puedo, tengo un contrato. La persona con la que estoy involucrada me dijo antes de que salga el ampay: 'Tú hablas y yo te mando a matar, tu familia, mi hermano'. Yo tengo un contrato", agregó.