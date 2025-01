Pamela Franco descarta que Christian Cueva cierre sus contratos: "No tiene nada que ver"

Pamela Franco ha descartado tajantemente que Christian Cueva sea quien negocie y cierre sus contratos musicales. La artista ha dejado claro que cuenta con un equipo detrás para la organización y desarrollo de sus presentaciones en todo el Perú, por lo que la intervención de Cueva no es necesaria.

La cantante de cumbia fue invitada a El Reventonazo de la Chola este fin de semana, donde la conductora le preguntó directamente sobre los rumores que indicaban que el futbolista de Cienciano del Cusco sería el encargado de gestionar sus contrataciones durante los últimos meses.

Recordemos que, poco después de independizarse, Pamela Franco ganó mucha popularidad por sus escándalos mediáticos y, tras ello, el vínculo con su entonces mánager Irving Morales se rompió. Incluso, el extrabajador de Pamela la denunció por supuestamente no pagarle su sueldo.

"No, no tiene nada que ver con el tema profesional. Se ha dicho mucho, pero no. Yo tengo un equipo con el que vengo trabajando y él ahí no está", indicó Pamela en diálogo con Ernesto Pimentel.