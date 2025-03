Influencers comentan sobre artistas que quisieron dejar la marcha del viernes: "Es sospechoso"

El pasado viernes 21 de marzo, miles de personas se unieron para marchar contra la inseguridad en el país. Sin embargo, un día antes de la protesta, surgieron algunos mensajes de artistas de cumbia y otros géneros que intentaron frenar la movilización. Influencers como Carlos Orozco y Macla Yamada reaccionaron a estas publicaciones y no tardaron en calificar esta actitud como "sospechosa".

Carlos Orozco, conductor del podcast Ouke, fue uno de los primeros en comentar sobre la situación. En su podcast, aseguró que varios artistas, entre ellos la cantante Daniela Darcourt, publicaron mensajes en sus redes sociales anunciando que no participarían en la marcha.

Macla Yamada, también conductora de Ouke, leyó uno de los mensajes que los artistas compartieron en sus redes sociales.

"No marcharemos el 21.03, no asistiremos porque se ha politizado demasiado la acción y nosotros buscamos una protesta limpia e independiente, sin ningún factor político involucrado", decía el mensaje. Este mensaje fue firmado por varios artistas, lo que generó mucha controversia entre sus seguidores, quienes no entendían por qué no apoyaban la marcha.