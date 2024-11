Cristian Zuárez pide que Magaly y 'Hablando Huevadas' se disculpen: "Era innecesario basurear mi nombre"

Durante el último fin de semana, se realizó la premiación de los Martin Fierro donde el canal 'Hablando Huevadas' ganó el ansiado premio. Toda la polémica inició cuando el ex de Laura Bozo, Cristian Zuárez, recibió la estatuilla en nombre de los cómicos peruanos y que causó la molestia de los mismos.

Como se viralizó en redes, Cristian Zuárez recibió el premio en nombre de Hablando Huevadas, ya que ellos no asistieron al evento realizado en Miami. Ante ello, llegó una gran ola de críticas porque fue un argentino quien recibió el premio de los peruanos.

En el programa de Magaly, la conductora presentó una nota donde entrevistaron a Jorge Luna de Hablando Huevadas, comentando que no sabía por qué Cristian Zuárez había ido a recogerlo y en representación de ellos, cuando ni lo conocían. La periodista Medina también añadió que el argentino trató de robar el brillo de los comediantes peruanos.

Ante ello, el argentino llegó al Perú para presentarse en un evento y respondió ante las críticas de Magaly Medina, como de Jorge Luna. Expresó que fue él quién propuso a los comediantes peruanos dentro de la nominación y por ello, lo invitaron a recibir el premio.

"Te voy a mostrar mi charla con parte de la producción del evento, donde yo los propongo. Ellos me piden artistas, yo puse a Ernesto Pimentel, después me piden 4 o 5 más, ahí es donde les pongo 'Hablando Huevadas' y les mando la sinopsis. Si ellos en la producción están viendo que no están los chicos, me dicen 'que sube Ernesto Pimentel a recibir el premio ¿Tú crees que podrá?' y le digo 'no vino'. Entonces me dicen 'sube tú'", contó.