Yahaira responde las críticas tras su viaje a los Latin Grammy con Sergio George: "Yo he pagado todo"

La cantante Yahaira Plasencia estuvo hace unos días en los Latin Grammy 2024, donde se codeo con grandes artistas internacionales. Tras su paso por este gran evento, recibió muchas críticas ya que Sergio George había comentado que se había alojado en su hotel, aunque la salsera mencionó que ella había pagado para alojarse en otro lado.

Tras recibir muchas críticas por su paso en los tres días que estuvo en Miami, Yahaira Plasencia decidió aclarar por medio de sus redes sociales. La joven cantante peruana contó que tanto ella como Sergio George, no han mentido. La joven expresó que el productor es un gran amigo y que lo ha acompañado en varios premios, pero lamenta los comentarios malintencionados que realizan.

" Ninguno ha mentido, se ha dicho la verdad. Yo fui a Miami por los Latin Grammy porque quería ir a estos premios y se lo comenté a Sergio. Es un gran amigo que respeto muchísimo y hemos ido a muchos premios, pero cada vez que vamos siempre hay este tipo de comentarios que no voy a repetir porque me parece totalmente fuera de lugar" , empezó a contar.

Yahaira Plasencia contó que ella sí estuvo alojado en su propio departamento dos días y el día del evento de los Latin Grammy, fue al departamento del productor internacional. Así mismo, en su video publicado en sus historias, compartió el pago que realizó por aquel departamento que alquiló por esos días en Miami.

"Igual yo no le veo nada de malo, somos amigos, nos respetamos, hay un cariño grande y punto. A mí nadie me ha pagado nada, yo he pagado mi pasaje, he pagado mi departamento, los tres días ahí yo he gastado mis cosas, todo absolutamente todo. Así que dejen de hablar cosas que no son", expresó.