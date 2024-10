¡La quiere fuera! Christian Cueva le pide a Pamela López que desaloje su casa tras demanda

El futbolista Christian Cueva ha decidido dar un giro a sus problemas y ha tomado la drástica decisión de presentarse como víctima, denunciando a su todavía esposa Pamela López por maltrato físico y psicológico, tras el escándalo del polémico video viral.

Además, el jugador de Cienciano ha solicitado medidas de protección, entre las cuales ha causado sorpresa la decisión de pedir su salida de su hogar. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Christian Cueva solicitó a Pamela López que se retire de su departamento

La abogada de Pamela López no dudó en expresar su indignación, ya que considera que el futbolista ha llevado a cabo una estrategia que busca dejar a la madre de sus hijos sin un hogar, sin tener en cuenta las repercusiones que esto podría tener para los niños. Sin embargo, esta acción forma parte de las medidas de protección que solicitó tras presentar su denuncia por maltrato.

Él pidió el retiro de su hogar, orden de alejamiento e impedimento para comunicarse. "Él quiere medidas de protección. ¿Sabes cuál es? Que retiren a Pamela de su casa. Si quiere que se vaya, se va a tener que ir con sus dos hijos. (...) ¿Qué es lo que quieren? Que Pamela muera", reaccionó la abogada Rosario Sasieta.

No obstante, Christian Cueva no tuvo éxito en su intento, ya que la jueza que revisó su demanda la declaró inadmisible y optó por archivar el caso. De esta manera, la madre de sus hijos continuará viviendo en su hogar como lo ha hecho hasta ahora.

¿Por qué demandó a Pamela López?

Por si fuera poco, la influencer Pamela López ahora enfrenta dificultades debido a la demanda presentada por el padre de sus hijos, Christian Cueva, quien utilizó las imágenes públicas relacionadas con la agresión en el ascensor como base para su acusación. A continuación, se presenta lo que indica el documento legal.

"Tal fue mi mala suerte que me siguió a la recepción y me agredió con fuertes golpes que me afectaron el rostro, causando burlas entre mis amistades. Me decían 'tu esposa te golpeó', 'saco largo, te dejar pegar', lo cual me perjudicó psicológicamente", se lee en la demanda de Christian Cueva.

En ese sentido, la demanda de Christian Cueva ha generado indignación en las redes sociales, pues muchos usuarios no se mostraron de acuerdo con 'Aladino', quien ahora también le solicita a la madre de sus hijos que abandone el departamento en donde vive.