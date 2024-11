Magaly Medina anuncia segunda carta notarial para Peluchín: "Esta es la seria, la otra fue un ensayo"

Magaly Medina no se quedó callada ante las acusaciones de Rodrigo González, más conocido como Peluchín. En una entrevista con Kurt Villavicencio, Metiche, en el programa "Todo se filtra", Magaly habló sobre la carta notarial que envió a su examigo, y dejó claro que esta vez no es una broma. En sus palabras, esta es la "seria", mientras que la primera solo fue un "ensayo".

Magaly Medina explica por qué envió una carta notarial por 1ra vez

Magaly Medina aclaró en "Todo se filtra" que no le molesta que la critiquen en redes sociales o que inventen historias sobre su vida personal, de su hijo, de cirugías en su cara y demás. Señaló que no le importa porque son invenciones de la gente. Sin embargo, cuando se trata de su honor y su reputación, las cosas cambian, refiriéndose a las acusaciones de Rodrigo González, conocido como Peluchín.

"La cosa es diferente cuando te acusan de algo grave, como corrupción. Eso no lo permito", explicó, con un tono firme, dando a entender las vinculaciones que le hizo Peluchín con Andrés Hurtado. "Yo nunca, jamás he cobrado dinero, yo nunca he hecho tranza bajo la mesa, de ningún tipo, menos de tipo político. Jamás", dejó claro, defendiendo su honor y su carrera de 27 años en la televisión.

Metiche, sorprendiendo a Magaly, le preguntó por qué había decidido mandar una carta notarial, algo que no es común en ella.

"Una cosa es que te digan todo lo relacionado al chisme barato, al chisme sin sentido. Y otra cosa es que te digan corrupta", continuó la conductora. "Eso sí embarra mi reputación, y eso no te lo voy a permitir, seas quien seas. Aunque te haya tenido muchísimo cariño en algún momento", señaló, dejando claro que no permitirá que nadie dañe su imagen sin consecuencias.

Cuando Metiche le preguntó sobre su amistad con Peluchín y si pensaba que había sido por interés, Magaly respondió con sinceridad.

"No, yo eso no lo creo", afirmó. "Creo que alguien realmente me quiere en algún momento de su vida, es auténtico, es genuino. Pero las personas cambiamos. A veces a los amigos se les va dejando en el camino, porque has crecido, tienes otras metas", dijo, mostrando que entiende cómo evolucionan las relaciones con el tiempo.

Magaly Medina alista segunda carta notarial para Peluchín

En cuanto a la respuesta de Peluchín sobre la primera carta notarial, que él había dicho que no contestaría, Magaly no dudó en seguir adelante con sus acciones legales. Por ello, conductora de espectáculos aseguró que tiene otra carta notarial en camino.

"No, hay otra más, que ya va en camino. La tiene el doctor Espinoza en su estudio. Esta es otra y por diferentes motivos", reveló.

A pesar de que la primera carta no tuvo el efecto que esperaba, Magaly aseguró que la segunda será mucho más seria. Y que todavía no se ha enviado porque hay un trabajo arduo detrás.

"No, todavía. No ha llega aún. Esa está tomándose un poco más de tiempo, porque tiene muchos videos y mucho trabajo. Hay que desgrabar todo y son los abogados que están estructurando eso. O sea, esta es la carta seria, realmente, la otra fue un ensayo" , concluyó, dejando claro que no está dispuesta a dejar que se dude de su integridad.

Magaly Medina está dispuesta a defender su reputación con una segunda carta notarial, y aunque Peluchín no haya respondido aún, la periodista no se detendrá en su lucha por limpiar su nombre. La guerra legal sigue en pie.