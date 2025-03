"¿Te escribió Cueva?": Laura Spoya revela que Pamela López la encaró detrás de cámaras

La farándula peruana está en llamas tras una fuerte confesión que hizo Laura Spoya en el programa "La Noche Habla". La conductora del programa reveló que cuando Pamela López asistió al show le lanzó una pregunta inesperada sobre el futbolista Christian Cueva. Esto desató un gran escándalo entre los conductores del programa. ¿Qué ocurrió exactamente? Aquí te lo contamos.

La dinámica del programa consistía en que los conductores compartieran confesiones, y Laura Spoya tuvo que responder si algún futbolista había intentado contactarla. En ese momento, Laura reveló algo bastante sorprendente: Pamela López la había encarado el día que estuvo en el programa por Christian Cueva.

Todo comenzó cuando Tilsa Lozano, otra de las conductoras del programa, hizo un comentario en tono de broma sobre Christian Cueva.

"Estoy muy decepcionada porque a mí Cueva nunca me escribió" , dijo Tilsa, arrancando risas del público. Pero Laura no se quedó callada y, en tono serio, respondió: "Por dos, tampoco a mí".

Fue entonces cuando Tilsa recordó que Pamela había preguntado sobre el tema anteriormente, lo que hizo que la conversación se pusiera aún más tensa. Laura Spoya continuó con su relato y, entre risas, explicó que Pamela la había confrontado en el corte comercial, y que todo estaba grabado.

La situación se volvió más interesante cuando Ric La Torre intervino y aclaró cómo realmente fue la conversación entre Pamela y Laura.

La gran pregunta que quedó en el aire es si Christian Cueva realmente intentó contactar a Laura Spoya. Aunque todo ocurrió en un tono de broma, los comentarios de Laura y Tilsa dejaron la duda abierta. La farándula no para de generar intriga, y este nuevo escándalo es solo otro capítulo más en la vida de los famosos.

Cabe señalar que en su programa de podcast "Good Time", a Laura Spoya le preguntaron si Christian Cueva la había contactado alguna vez por Instagram.

"Conmigo siempre se comportó de manera muy correcta. Recuerden que yo era periodista deportiva. Cuando fui Miss Perú me escribían varios, estaban casados y no le respondí a ninguno. A mí no me gustan los futbolistas", dijo la modelo. Ella explicó que, en 2016, tuvo la oportunidad de pasar por el polígrafo en "El Valor de la Verdad", y en esa ocasión se le preguntó si algún futbolista de la selección la había contactado.