Mario Irivarren defiende a Jefferson Farfán tras confesiones de Shirley Arica: "Si fuera al revés, lo funan"

Mario Irivarren salió en defensa de Jefferson Farfán tras las explosivas declaraciones de Shirley Arica en "El Valor de la Verdad". La modelo habría asegurado que tuvo un encuentro íntimo con el exfutbolista y hasta se atrevió a ponerle un puntaje, lo que generó una gran controversia. Ante esto, Irivarren cuestionó el doble estándar en este tipo de comentarios y pidió igualdad.

El programa "El Valor de la Verdad" de Shirley Arica sigue generando polémica y esta vez puso en el ojo del huracán a Jefferson Farfán. En un adelanto del programa, la modelo afirmó haber tenido un encuentro con el exfutbolista y hasta le puso una calificación.

Durante una transmisión del podcast Todo Good, Mario Irivarren reaccionó a estas declaraciones y salió en defensa del '10 de la calle'.

Este comentario generó la indignación de Mario, quien no dudó en cuestionar la forma en que se manejan estas situaciones.

Ante esto, Laura Spoya intentó calmar los ánimos con un conocido dicho, pero Mario Irivarren no estuvo de acuerdo.

Laura intentó justificar la situación diciendo que "los caballeros no tienen memoria", pero Mario insistió en su punto. "No, dame una respuesta, seamos objetivos. ¿Qué pasa? Lo funan, ¿sí o no? Por poco caballeroso, por irrespetuoso. ¿Por qué cuando invertimos la situación sí es gracioso, sí es anecdótico? No entiendo. Digo lo que me parece. ¿Por qué?", preguntó.