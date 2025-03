Daniela Darcourt revela la relación que tiene con Luis Advíncula: "Para él soy su nenita"

La cantante Daniela Darcourt es una famosa artista peruana que ha destacado con su música a nivel internacional. En más de una ocasión, se le ha visto en una gran amistad con Luis Advíncula y ahora, revela algunos detalles más de su relación.

Cuando le preguntan a Daniela Darcourt sobre la cercanía que tiene con el futbolista peruano, ella afirma que se conoce hace 10 años con Luis Advíncula. Además, que entre ambos tienen un respeto mutuo con sus familias y han compartido muchas cosas.

"Desde hace 10 años. Él (Advíncula) sabe cuánto lo amo, lo admiro, lo respeto. No solamente a él, a su familia, a sus hijos, son mis sobrinos. He compartido mucho más con él de lo que la gente se imagina, no solamente con él, con otros futbolistas también", cuenta la salsera.