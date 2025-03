Laura Spoya sorprende al revelar acercamiento con Christian Cueva "Se comportó de manera correcta"

Las declaraciones de Pamela López en "El Valor de la Verdad", donde reafirmó que Christian Cueva le habría sido infiel, continúan generando reacciones. En medio de la polémica, Laura Spoya sorprendió al revelar que en algún momento también tuvo un acercamiento con el futbolista, aunque aclaró que este siempre se comportó con respeto.

Durante su participación en el pódcast 'Good Time', la ex Miss Perú compartió detalles inéditos sobre su interacción con Christian Cueva. La modelo reveló que el episodio ocurrió en 2015, cuando ella se desempeñaba como periodista y realizaba entrevistas a diversas figuras del deporte.

"Ezio, pon en YouTube 'Laura Spoya Cueva'. Qué tal esa 'fulerita'", mencionó en tono de broma. No obstante, aclaró que su experiencia con el futbolista no tuvo tintes polémicos. "En realidad, conmigo siempre se comportó de manera muy correcta", explicó Spoya.

Además, la modelo recordó que, en su etapa como periodista deportiva, recibió varios mensajes de jugadores casados. Sin embargo, destacó que nunca respondió a ninguno de ellos, dejando en claro su postura sobre este tipo de acercamientos.

"Recuerden que yo era periodista deportiva. Cuando fui Miss Perú, me escribían varios, estaban casados y no le respondí a ninguno. A mí no me gustan los futbolistas", sentenció en el programa.