Lucho Barrunto deja entrever infidelidad de Pamela López a Christian Cueva: "Le descubrió mensajes"

Las declaraciones de Pamela López en "El Valor de la Verdad", donde reafirmó que Christian Cueva le habría sido infiel, continúan generando reacciones. Esta vez, Lucho 'Mi Barrunto', amigo cercano del futbolista, salió en su defensa y, de manera indirecta, dejó entrever que la esposa del jugador también habría sido infiel.

Durante una entrevista en el programa "Todo se Filtra", Lucho 'Mi Barrunto' salió en defensa de Christian Cueva tras las declaraciones de Pamela López. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que insinuó que la esposa del futbolista también podría haber sido infiel.

"Has dicho que faltaron varias preguntas. Una es si Pamela López le habría sido infiel a Cueva, ¿tienes alguna información?", le preguntaron en el programa. A lo que el empresario respondió: "Todos tienen información, pero guardan sus fuentes. Yo solo sugerí por qué no hicieron esa pregunta", declaró, dejando abierta la duda.

Además, Lucho 'Mi Barrunto' mencionó que, durante un viaje a México, Cueva habría descubierto mensajes comprometedores en el teléfono de su esposa. Estas declaraciones han generado diferente tipos de de reacciones en redes sociales.

"El cumpleaños de mi esposa es el 21 de noviembre y el 23 es el de 'Cholo' (Cueva), y nos fuimos a Tulum a pasear. Los que estuvieron ahí vieron un conflicto que no lo originó Christian, pero él nunca quiso hablar de eso. Aparentemente le habría descubierto unos mensajes (con otro hombre), pero no podría confirmar porque no he visto nada", relató.

En la misma entrevista, el conductor Kurt Villavicencio le preguntó sobre las supuestas infidelidades de Cueva y las pruebas presentadas por su esposa. Lucho 'Mi Barrunto' minimizó la evidencia y aseguró que un chat no es una prueba contundente de infidelidad.

"Yo puedo levantar la mano y decir que jamás he estado con Christian Cueva con mujeres que no sean nuestras esposas", afirmó. "Lo dicho no es un hecho. Se dicen muchas cosas, pero no hay pruebas. Unos chats no son prueba de nada", agregó el empresario.