Pamela López le pide a Christian Cueva que le compre útiles escolares a sus hijos: "No está cumpliendo"

Pamela López volvió a arremeter contra Christian Cueva, exigiéndole que cumpla con la pensión de sus hijos y que no olvide enviar los útiles escolares. La empresaria criticó que el futbolista esté "en su mundo" con Pamela Franco, mientras deja de lado sus responsabilidades como padre.

Durante una entrevista en La Noche Habla, López fue consultada sobre si Cueva ya cumple con sus obligaciones económicas. La trujillana aseguró que desde su separación, el jugador de Cienciano no ha apoyado a sus hijos económicamente, pese a sus reiterados reclamos.

"Cumple. Por favor, necesitamos útiles, no los que mandaste al colegio, vestuarios, las cosas de pago de casa", expresó indignada. Además, lamentó que Cueva no tenga comunicación con sus hijos: "No está cumpliendo en absoluto. Cero comunicación. Vive su mundo, se olvidó que tiene hijos", dijo muy indignada.

López también mencionó que el apoyo no solo debe limitarse a los materiales escolares, sino también a los uniformes y otros gastos del hogar. "No solo se trata de mandar un cuaderno o una mochila, sino de asumir su responsabilidad como padre ", recalcó la empresaria.

Por otro lado, la trujillana criticó la reciente aparición de Cueva en una entrevista donde se mostró feliz con Pamela Franco. Según López, estas imágenes pueden afectar a sus hijos.

"No es un niño que de la noche a la mañana tú lo abandonas y te muestras con tu amante vociferando tu dizque felicidad", declaró. Finalmente, cuestionó la indiferencia del futbolista: "¿Qué daño psicológico para los niños porque no les explicas y no entienden, no?", sentenció.