Shirley Arica será la segunda invitada en "El Valor de la Verdad": "Cueva y yo nos besamos, lo vi guapo"

El programa "El Valor de la Verdad" sigue causando revuelo en la farándula, y esta vez la protagonista es Shirley Arica, quien se sentará en el famoso sillón rojo para contar detalles inéditos sobre su encuentro con Christian Cueva y otros jugadores de la Selección Peruana.

En un adelanto del programa, la modelo confesó que se besó con el popular 'Aladino', generando gran expectativa sobre lo que revelará en su participación.

Durante la promoción del programa "El Valor de la Verdad", se reveló una de las confesiones más impactantes de Shirley Arica. Cuando Beto Ortiz le preguntó si se besó con Christian Cueva, ella no dudó en responder con sinceridad.

"Nos besamos, empecé a verlo más guapo, no sé si por el alcohol" , declaró Shirley entre risas, dejando claro que el futbolista intentó conquistarla en una reunión privada.

Además, la modelo dio detalles de la famosa "encerrona" en la que estuvieron presentes otros jugadores como Yoshimar Yotún y Luis Advíncula.

Pero lo que más llamó la atención fue que Christian Cueva fue el primero en acercarse a ella en la fiesta en la que estaba.

"El primero que me habló fue Cueva. Me quería llevar a uno de los cuartos" , contó Shirley, dando a entender que el futbolista insistió en tener algo más con ella .

Shirley no solo confirmó su beso con Cueva, sino que también se refirió a la actitud del futbolista durante la fiesta.

"Obviamente, nos besamos. Lo comencé a ver más guapo. No sé si era el alcohol, pero bueno", comentó la modelo. Además, lo describió como un hombre que no se rinde fácilmente cuando quiere conquistar a alguien. "No quería darle mi flor, es un gilero desesperado", afirmó, generando aún más polémica.