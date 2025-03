¿Contará su verdad? Beto Ortiz revela que pasó la prueba del polígrafo: "Preguntas horribles"

El periodista Beto Ortiz sorprendió al revelar que sí ha pasado la prueba del polígrafo de El Valor de la Verdad, aunque nunca grabó un programa como participante. La confesión se dio durante su reciente participación en Al Sexto Día, programa conducido por Laura Spoya.

¿Beto Ortiz contará su verdad?

La revelación surgió a raíz de una dinámica en la que personas aleatorias tuvieron la oportunidad de hacerle preguntas en vivo. Uno de los participantes le consultó si alguna vez se había sometido al detector de mentiras del programa, cuyo estreno está previsto para hoy.

Ortiz no dudó en responder y confirmó que sí había pasado por la prueba. Sin embargo, aclaró que nunca llegó a grabar un episodio como concursante.

"Ya pasé por el polígrafo, fue lo primero que hice. El creador del formato vino de Estados Unidos para hacer la capacitación en 2012 y lo primero que me exigió fue que yo pasara por el polígrafo", explicó.

El periodista detalló que esta prueba era un requisito fundamental para conocer de cerca la experiencia por la que atravesaban los participantes. "Si pasé por el polígrafo, lo que pasa es que no hicimos un programa", agregó.

Ortiz también confesó que las preguntas que le hicieron fueron de alto impacto. "Me hicieron preguntas horribles, me hicieron preguntas sexuales", reveló, dejando en claro que el cuestionario no tuvo ningún tipo de filtro.

Su revelación ha generado curiosidad entre el público, ya que demuestra la rigurosidad del proceso detrás del programa. Con el estreno de una nueva temporada, El Valor de la Verdad promete seguir causando polémica y emociones intensas en cada emisión.

Beto Ortiz quiere conocer a Cristorata

El periodista Beto Ortiz ha vuelto a captar la atención del público, esta vez por su confesión sobre el streamer peruano 'Cristorata'. Durante su visita al programa 'Todo se filtra', el conductor reveló su interés por el joven creador de contenido, sorprendiendo a los presentes con sus declaraciones.

En la entrevista, Ortiz habló sobre el impacto que tendrá el regreso de 'El Valor de la Verdad', que se estrena el 9 de marzo. Sin embargo, el foco de la conversación cambió cuando mencionó a 'Cristorata', destacando su admiración por él y asegurando que su equipo ya intentó contactarlo para el programa.

"Es bien bonito", comentó Ortiz al referirse al streamer de 22 años. Su respuesta generó sorpresa y risas en el set, especialmente cuando 'Metiche', conductor del programa, le preguntó si lo consideraba atractivo. "Sí, es bonito", afirmó sin dudar, dejando claro su interés en el joven influencer.

La revelación de Beto Ortiz ha generado curiosidad sobre los exigentes procesos detrás de El Valor de la Verdad. Con su regreso a la televisión, el programa promete mantener la emoción y controversia que lo caracterizan, con historias impactantes y revelaciones sorprendentes.