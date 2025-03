Tula Rodríguez habría sido llamada para estar en 'El Valor de la Verdad' ¿Qué tiene por contar?

La popular Tula Rodríguez se convirtió en una figura de la farándula peruana desde hace muchísimos años y que además, fue esposa del productor Javier Carmona. Desde que el padre de su hija falleció, se ha mantenido soltera y alejada de los escándalos. Ahora, vuelve a la TV y reveló si habría sido convocada para ser invitada en 'El Valor de la Verdad'.

Hace poco, Tula Rodríguez fue anunciada como parte de un programa de Latina donde conoció a su querido esposo Javier Carmona. Tras este regreso a las instalaciones, la exvedette estuvo respondiendo algunas preguntas de El Diario El Trome, donde reveló que habría sido contactada por el programa de Beto Ortiz, 'El Valor de la Verdad'.

Aunque como en el pasado, Tula Rodríguez negó nuevamente que vaya aceptar estar sentada en el sillón rojo para contar sus secretos por una fuerte suma de dinero. Además, reveló que esa decisión no lo tomaría sola, ya que tiene que cuidar y velar por su hija Valentina.

"Mira, yo las decisiones no las puedo tomar sola. Ya mi hija tiene 16 años, entonces todo lo que haga va a repercutir en ella y, de verdad, lo único que intento cuidar de mi hija es el corazón. Todo lo que yo haga puede ocasionarle una consecuencia, he rechazado bastantes oportunidades, pero he preferido no aceptar porque no quiero arriesgar su lado emocional", añadió finalmente.