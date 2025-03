Delany López responde acusaciones de haberse metido en una relación: "Que su marido me pague"

Delany López, quien recientemente ha sido vinculada con el exfutbolista Jefferson Farfán, se encuentra en el centro de la controversia tras ser señalada por Romina Rogui de haber interferido en su relación con Yhirbis Córdova. Ante estas declaraciones, la modelo decidió romper su silencio y defenderse de las acusaciones.

En un informe del programa Magaly TV: La Firme, se mostraron imágenes de una transmisión en vivo de Delany López, donde negó las afirmaciones de Romina Rogui. La modelo aseguró que nunca se interpuso en la relación y, además, señaló que Córdova le debe dinero.

Asimismo, aseguró que cuando conoció a Yhirbis Córdova, ambos estaban solteros y que incluso la propia Romina lo sabía. Para respaldar sus palabras, compartió conversaciones del 2021 en las que, según ella, Rogui confirmaba que su relación con Córdova había terminado.

"Cuando yo conozco a Yhirbis, él ya estaba separado, ella misma me lo confirmó, que no tenía una relación con él, y yo lo conocí por amigos en común. Un 4 de septiembre de 2021, ella misma me escribió desde su Instagram", afirmó López.