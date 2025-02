Melissa Klug explota contra Evelyn Vela tras acusación de comer gratis en su restaurante: "Me importa una m..."

Melissa Klug no se quedó callada y le respondió a Evelyn Vela, quien aseguró que la empresaria y su familia comían gratis en su restaurante en Ica. La expareja de Jefferson Farfán desmintió la versión de su examiga y dejó claro que no le afecta lo que diga.

Durante una entrevista en Magaly TV La Firme, Klug reaccionó con firmeza ante las declaraciones de Vela y defendió a su familia de las acusaciones. La empresaria negó haber recibido atenciones gratuitas en el local de su examiga y restó importancia a sus palabras, asegurando que no le interesa lo que diga sobre ella.

Las palabras de Evelyn Vela causaron polémica en redes sociales, ya que afirmó que Klug y sus hijos acudían constantemente a su restaurante sin pagar. Esto sorprendió a muchos, pues ambas fueron amigas cercanas durante años, pero su relación se fracturó con el tiempo, al punto de convertirse en constantes rivales mediáticas.

Melissa Klug ha preferido mantenerse enfocada en su vida familiar y en sus proyectos personales. En redes sociales, sus seguidores la respaldaron y criticaron a Evelyn por sus afirmaciones. Hasta el momento, Vela no ha respondido a las palabras de Klug, pero el tema sigue dando de qué hablar en el mundo del espectáculo.

Un reportero de Magaly TV, La Firme se comunicó con Samahara Lobatón para obtener una respuesta sobre lo que dijo Evelyn respecto a la polémica en la que se vio envuelta su relación con Bryan Torres. La hija de Melissa no se contuvo y respondió con todo.

En esa misma línea, Samahara también atacó a la hija de Evelyn, Anne, recordándole la acusación que hizo en su contra por presuntamente haberle quitado el novio a su hermana Melissa Lobatón.

"Si su hija no tiene valores ni principios porque su madre jamás estuvo ahí para inculcárselos, no es mi problema. ¡Yo solo he dicho la verdad! Yo podré tener muchos errores, pero jamás he quitado un marido y menos a personas que considero mi familia", sentenció.