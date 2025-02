Evelyn Vela contra Melissa Klug: "Tengo 20 años en TV y trabajo, pero ella ¿Por quién se hizo conocida?"

Desde hace unas semanas, Melissa Klug y Evelyn Vela pasaron de ser buenas amigas a convertirse en enemigas tras supuesto conflicto con sus hijas. Después de varios 'dimes y diretes', la madre de la modelo Anne Thorsen no dudo en responderle con todo a la pareja de Jesús Barco.

Durante muchos años, Melissa Klug y Evelyn Vela han tenido una gran amistad que terminó por finalizarse desde hace un par de meses. Aunque en las últimas semanas se estuvo buscando la razón de la separación como amigas.

La actual pareja de Jesús Barco comenta que estaba cansada que su antigua amiga la este mencionando y que mejor hablara de sus proyectos. Es por ello que Evelyn afirma que ella trabaja y no como la Klug que se hizo conocida por sus exparejas como Jefferson Farfán y Abel Lobatón.

En la entrevista con El Trome, Vela también respondió sobre las acusaciones de la familia Klug hacia su hija Anne Thorsen. Según afirmó Samahara Lobatón, Anne se metió con la expareja de su hermana Melissa Lobatón.

Evelyn fue clara con su respuesta y que su hija no se meterá en este problema mediático de la farándula, donde las Klug siempre están involucradas: "Mi hija no es de la farándula, ella no puede estar en escándalos. ni ponerse al mismo nivel. Además, no tiene nada de qué hablar porque todo es falso".