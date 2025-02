¿Jessica Newton apartará de reinado a hija de Evelyn Vela por escándalo con Melissa Lobatón? Esto dijo

El nombre de Anne Thorsen, actual Miss Teen Universe e hija de Evelyn Vela, está en el ojo de la tormenta luego de que Melissa Klug y su hija Samahara Lobatón la acusaran de "traicionar" a Melissa Lobatón al involucrarse con su expareja. Esta situación provocó el distanciamiento definitivo entre Klug y Vela, además de generar rumores sobre el futuro de Anne en el certamen de belleza.

En varios concursos, las reinas han perdido sus títulos por verse envueltas en polémicas, por lo que muchos se preguntan si Jessica Newton, organizadora del certamen, tomará alguna medida contra la joven modelo.

Frente a la controversia, Jessica Newton sorprendió con su respuesta al dejar en claro que no tiene ninguna queja sobre la participación de la hija de Evelyn Vela, Anne Thorsen, en el certamen.

Además, recalcó la importancia de ser cuidadosos al hablar de chicas jóvenes y destacó que la imagen de una reina de belleza debe ser tratada con respeto.

Con esta declaración, la organizadora del certamen dejó en claro que, hasta el momento, Anne no corre riesgo de perder su título.

El escándalo se desató cuando Samahara Lobatón reveló que la hija de Evelyn Vela habría tenido un romance con el ex de su hermana, a pesar de que ambas crecieron como familia.

Pero eso no fue todo. La influencer también cuestionó a Newton por permitir que Anne siga con su reinado, pese a las acusaciones.

"Yo no sé cómo Jessica puede tener a alguien que le quita el novio a una familiar. No sé qué clase de ejemplo quiere dar sabiendo que se metió con el exenamorado de Melissita" , sentenció.

Ante las duras acusaciones, Evelyn Vela no se quedó callada y salió en defensa de Anne, dejando en claro que no piensa entrar en dimes y diretes con la familia Klug.

"Anne no pertenece a la farándula, no puedo poner a mi hija en el mismo nivel. Anne es educada, estudiosa y no necesita de escándalos para poder comer, ella tiene una imagen muy limpia", respondió con firmeza. Asimismo, Evelyn minimizó los ataques de Samahara y dejó entrever que su hija no está afectada por las críticas. "Lo tomamos de quien viene", agregó con ironía.