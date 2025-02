¿Por orden de Samahara? Bryan Torres sorprende al eliminar a todas las mujeres de su Instagram

La relación entre Bryan Torres y Samahara Lobatón vuelve a estar en el centro de la atención pública. Luego de las acusaciones de infidelidad en su contra, el cantante ha sorprendido con una decisión inesperada en redes sociales, lo que ha generado diversas especulaciones sobre su relación con la hija de Melissa Klug.

El portal "Instarándula" confirmó que Bryan Torres ha dejado de seguir a todas las cuentas femeninas en Instagram, lo que ha causado sorpresa entre sus seguidores. Usuarios en redes sociales notaron que el artista solo sigue perfiles masculinos, lo que algunos interpretan como un intento por recuperar la confianza de Samahara Lobatón tras los rumores de infidelidad.

"Yo me pregunto ¿El Bryan no tiene ninguna amiga mujer que pueda seguir? No tiene amigas del cole, jefas, ¿familiares mujeres? Jajaja. ¡Ninguna mujer es de confianza para Samahara, ¿nada?!", escribió el portal.