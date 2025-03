Magaly se disculpa con Tilsa Lozano por error en su programa: "Cuando uno se equivoca hay que reconocer"

Hace unos días, Magaly Medina compartió unas imágenes donde se veía una mujer bailando y afirmaron que era Tilsa Lozano disfrutando de su soltería. Luego que la 'vengadora' negara que fuera ella, la 'urraca' salió a pedir disculpas en su programa.

En su programa del pasado 7 de marzo, Magaly Medina se tomó unos minutos para afirmar que sí se equivocó al dar una información errónea sobre Tilsa Lozano. Muy a su estilo, la conductora del programa afirmó que fueron sus reporteros quienes le indicaron que el video que compartieron hace unos días era la esposa de Jackson Mora bailando y anunciando su soltería.

"Acá los urracos (reporteros) se toman sus tragos antes de editar las notas. Nosotros dijimos que era Tilsa Lozano bailando la canción 'Soy Soltera', y la verdad es que solo se le ve el perfil. Yo decía: 'pero ese trasero no tiene Tilsa, no lo tiene tan bien formado'. Pero los urracos me dijeron que era Tilsa Lozano, aunque no se le podía ver bien la cara. Y luego Tilsa ha aclarado que mi ojo de loca no se equivocó, no era Tilsa", revela.