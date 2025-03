Magaly revela que alcalde de Pimentel y su pareja denunciaron ser víctimas de asalto: "Mintiendo a la policía"

El pasado 5 de marzo, una cámara de seguridad captó el momento en que el alcalde del distrito de Pimentel, Enrique Navarro, arrastra con su camioneta a la exreina de belleza Fiorella Ramírez. Ahora, Magaly reveló que ambos habrían puesto una denuncia ese mismo día de un supuesto asalto que sufrieron.

En su programa, Magaly Medina compartió las imágenes cuando el alcalde Enrique Navarro arrastró a su pareja Fiorella Ramírez en Chiclayo. Este hecho fue totalmente inaceptable para la conductora y agregó que ambos habrían ido a una comisaría del lugar para poner una denuncia de haber sido agredidos por terceras personas, donde habrían intentado asaltarlos.

Para la 'urraca' este habría sido realizado para presuntamente ocultar las supuestas agresiones físicas que tendrían cada uno. Aunque, desconocían que había una cámara de seguridad que grabó todo lo sucedido y cómo el funcionario arrastró a la exreina de belleza con su camioneta.

La conductora Magaly Medina expresó que esta denuncia falsa realizada a la policía es algo inaceptable. Así mismo, se dio a conocer que Fiorella Ramírez no quiere recibir ayuda y que incluso, estaría tapando las acciones del alcalde del distrito de Pimentel.

"Ahora van y hacen una denuncia, es una denuncia falsa y es algo que no se puede hacer sobre todo una autoridad edil, mintiendo a la policía diciendo que fueron asaltados, que fueron golpeados y amenazados por otras personas cuando la cámara de seguridad los delata totalmente y no hay forma de que digan otras cosas. La mujer en este caso no quiere ser defendida. si se consideras que te agredieron, vas y pones la denuncia, no lo acompañas a encubrir el hecho delictuoso", añadió.