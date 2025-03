Tilsa Lozano alistaría carta notarial contra Magaly para que se rectifique en su programa: "Difamación"

Tilsa Lozano se encuentra en un viaje con su esposo Jackson Mora, después de una acusación por infidelidad hace varias semanas. Hace unos días, Magaly Medina compartió unas imágenes de la 'vengadora' disfrutando de su soltería, pero la modelo lo niega rotundamente y ahora pide rectificación o mandaría una carta notarial.

En el programa de 'Magaly TV La Firme', compartió una nota donde supuestamente era Tilsa Lozano bailando en la fiesta de una amiga cercana disfrutando de su soltería. Ahora, fue la misma 'vengadora' que utilizó sus redes sociales para despotricar contra la 'urraca'.

La esposa de Jackson Mora compartió el supuesto video donde aparecía ella bailando y mandó un contundente mensaje donde niega ser la protagonista. Incluso, expresa que espera que alguien se rectifique sobre la errónea información que dieron hace unos días, ya que podría alistar una carta notarial.

"No soy yo. Me imagino que alguien va rectificar esa info porque mandar cartas notariales me da flojera. Solo aviso que esta persona no soy yo ¡Recalco eso! para que ustedes vean que no siempre hay que creer todo lo que sale en TV. Me están difamando, la dueña del video mandó un mensaje a alguien cercano a mí diciendo que es ella y obviamente sé que no soy yo. ¿Cómo se llama esto? ¿Difamación, mala información, obsesión?", expresó la 'vengadora' en sus redes sociales.