Magaly Medina critica supuesta pérdida de embarazo de Pamela Franco: "Eso no se dice sin pruebas"

Las declaraciones de Pamela López en El Valor de la Verdad continúan generando controversia. Uno de los temas que más ha dado de qué hablar es la supuesta pérdida de un hijo de Christian Cueva por parte de Pamela Franco.

Este comentario que, según López, fue compartido por la conductora Janet Barboza, lo que ha generado polémica entre ambos personajes. Ante esta situación, Magaly Medina no tardó en expresar su opinión

Durante la última emisión de su programa, Magaly Medina se refirió a la afirmación de López sobre una supuesta pérdida de embarazo de Franco, información que le habría contado Janet Barboza. Medina cuestionó la veracidad de esta declaración y enfatizó que no se puede lanzar un comentario tan delicado sin pruebas que lo respalden.

"Esto es algo que no se ha comprobado. Por más que critiquemos a Pamela Franco y su actitud, no puedes hablar de un hecho tan delicado con la ligereza con la que lo hizo Pamela López, basándose en un chisme que una vieja chismosa le contó sin prueba alguna" , comentó la conductora.

Además, Medina también justificó la reacción de Pamela Franco, quien no dudó en defenderse de las acusaciones. La periodista insistió en que este tipo de temas no deberían tomarse a la ligera sin contar con evidencia.

"En eso sí tiene razón, porque si te están acusando de algo tan delicado como un aborto, se debe presentar pruebas. Hay lleva y trae en todos lados, chismosos como ella hay por montones, pero eso no significa que sea verdad. ¿Dónde están las pruebas? ¿Hay ecografías, testimonios, una confesión de Pamela Franco? No lo creo. Eso es un chisme barato" , sentenció.

En esa misma edición, Magaly también se refirió al pronunciamiento público de Christian Cueva, quien intentó defenderse de las acusaciones de su esposa, Pamela López. La conductora criticó que el futbolista no haya asumido su responsabilidad ni mostrado arrepentimiento por su conducta.

"La dejas, la engañas, no estás ni para el nacimiento de tus hijos y encima te justificas. No tienes la valentía para decir 'me porté como un miserable'. Hombres del Perú, no sean como él. Christian Cueva no es ejemplo de nada", manifestó la conductora, visiblemente molesta.