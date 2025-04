Paul Michael perdió S/ 15 mil en EVDLV: Estas son las 15 preguntas que respondió sobre Pamela López y más

Paul Michael se sentó en el temido sillón rojo de "El Valor de la Verdad" y sorprendió con sus confesiones sobre su relación con Pamela López y otros episodios de su vida personal. Sin embargo, no todo fue alegría, ya que el cantante terminó perdiendo los 15 mil soles que había acumulado tras fallar en la pregunta número 15.

Paul Michael perdió S/ 15 mil en EVDLV tras contestar 15 preguntas

El programa empezó con mucha expectativa. Paul Michael, quien asistió acompañado por Pamela López, Elías Montalvo y otros amigos, no se guardó nada. A continuación, te contamos todo lo que respondió.

Nivel 1 - Premio: 5 mil soles

Pregunta 1: ¿Besaste a Pamela López el día de tu cumpleaños?

Respuesta: Sí. (Verdad). Paul contó que todo inició el día de su cumpleaños 27, donde invitó a Pamela a su fiesta y, en medio del ambiente, le dio un beso.

"Tuvimos química el primer día que nos vimos", dijo Paul emocionado. A continuación, recrearon el primer beso juntos.

Pregunta 2: ¿Te molesta que te digan vividor?

Respuesta: Sí. (Verdad). El salsero aseguró que le molesta que lo llamen así, recordando que trabajó en fábricas en España y hasta vendió tortas de chocolate en sus inicios.

Pregunta 3: ¿Te escribió Pamela 'te amo' en la frente?

Respuesta: Sí. (Verdad). Contó divertido que en una borrachera, Pamela le escribió "te amo" con labial en la frente mientras dormía.

Pregunta 4: ¿Destrozaste tu casa para que te deporten de España?

Respuesta: Sí. (Verdad). Paul relató que destruyó su casa porque quería volver al Perú y ya no soportaba su vida en Europa.

Pregunta 5: ¿Te molesta que te comparen con Christian Cueva?

Respuesta: No. (Verdad). El cantante aseguró que no le afecta que lo comparen con el aún esposo de Pamela López.

"Somos personas muy diferentes, respeto su espacio y lo suyo", aclaró Paul Michael con respecto a Christian Cueva.

Pregunta 6: ¿Es 'armani' tu romance con Pamela López?

Respuesta: No. (Verdad). Negó que su relación fuera planeada. Además, comentó que a raíz de lo que decía los medios, él compuso la canción "Princesita".

Pregunta 7: ¿Es celosa Pamela López?

Respuesta: Sí. (Verdad). Paul reconoció que Pamela es un poco celosa, pero ella lo negó. Recordó una escena donde ella lo encaró en una discoteca, cuando él estaba disfrutando de un concierto de salsa.

Pregunta 8: ¿Debutaste con tu empleada doméstica?

Respuesta: Sí. (Verdad). Paul reveló que a los 13 años, por curiosidad, tuvo su primera experiencia con la empleada de su casa.

Pregunta 9: ¿Exorcizaron a tu madre?

Respuesta: Sí. (Verdad). Relató un dramático momento en su vida, cuando llevaron a su madre a un pastor para liberarla de supuestas posesiones.

Pregunta 10: ¿Estás enamorado de Pamela López?

Respuesta: Sí. (Verdad). Con una sonrisa, Paul confesó abiertamente que está profundamente enamorado de Pamela López, mientras la trujillana sonreía emocionada.

Nivel 2 - Premio: 10 mil soles

Pregunta 11: ¿Ahorcaste a la madre de tu hija?

Respuesta: Sí. (Verdad). Paul admitió que en un momento de discusión, en defensa propia, tuvo un altercado físico con su expareja.

Pregunta 12: ¿Te pide disculpas tu padre cada vez que toma?

Respuesta: Sí. (Verdad). Contó que mantiene una relación complicada con su padre debido a sus problemas con el alcohol.

Pregunta 13: ¿Es oficial tu relación con Pamela López?

Respuesta: No. (Verdad). Aclaró que, aunque tienen un vínculo muy fuerte, aún no han formalizado. Pamela López dijo que eran salientes exclusivos, y Beto comentó que a eso se le conoce amigos con derecho, a lo que ella contestó afirmativamente.

"Estamos saliendo desde mi cumpleaños, el 24 de febrero, pero quiero algo especial para formalizar", explicó Paul.

Pregunta 14: ¿Te dice cachudo la madre de tu hija?

Respuesta: Sí. (Verdad). Paul Michael mencionó que en algunas discusiones, su expareja y madre de su hija le decía así.

Pregunta 15: ¿Te cuelgas de la fama de Pamela?

Respuesta: No. (Falso). Aquí fue donde el polígrafo lo delató. La respuesta salió falsa y el cantante perdió todo el dinero ganado.

Paul dijo: "Pero yo no me cuelgo de su fama. Qué raro". Por ello, Beto Ortiz contestó: "No es algo que podamos discutir, porque es el resultado del polígrafo... Era una pregunta complicada".

Si hubiera contestado con la verdad la pregunta 15, hubiera obtenido 15 mil soles. Sin embargo, eso no sucedió. Y se convirtió en el primer perdedor de esta nueva temporada de "El Valor de la Verdad".

Pamela López también habló

No solo Paul dio declaraciones. Pamela López también se confesó. Contó que su romance con Paul "empezó como un juego", pero que hoy está más enfocada en ella y sus hijos. Además, dijo que "él es mi colágeno, trae cosas positivas a mi vida".

Sobre la posibilidad de casarse, fue tajante: "No podría casarme ahora porque ambos estamos casados. Además, he pasado por tantas faltas de respeto que ya no veo el matrimonio como hace 15 años".

Pamela también explicó que no tendría hijos con Paul porque está ligada y ya no puede. Reveló que su última hija nació prematura y tuvo complicaciones de salud, por lo que decidió no arriesgarse nuevamente.

Tras perder los 15 mil soles en la última pregunta, Paul Michael se convirtió en el primer perdedor de esta nueva temporada de "El Valor de la Verdad". A pesar de ello, se fue aplaudido por su sinceridad y valentía para contar episodios tan íntimos de su vida.