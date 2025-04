Paul Michael sorprende al responder sobre las comparaciones con Christian Cueva: "Somos muy diferentes"

En su reciente aparición en 'El Valor de la Verdad', Paul Michael abrió su corazón y compartió detalles sobre su relación con Pamela López. Pero lo que llamó la atención fue que enfrentó las constantes comparaciones con Christian Cueva, exfutbolista y expareja de Pamela, dejando en claro cómo maneja este tema tan delicado.

Durante su entrevista con Beto Ortiz, Paul Michael explicó cómo maneja las comparaciones con Christian Cueva, que han sido recurrentes desde que inició su relación con Pamela. A la pregunta directa sobre si le incomodaban las comparaciones con el futbolista, Paul respondió de manera firme:

"No me molesta porque él y yo somos personas muy diferentes, cada uno tiene lo suyo y no quiero estar metido en eso. Respeto su espacio, respeto sus cosas." Esta postura tranquila y respetuosa ante el tema dejó claro su enfoque en vivir su propia historia sin mirar atrás.