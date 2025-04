Xiomara Tello revela coqueteo por parte de Christian Cueva: "Esa chinita que linda"

Desde hace unos meses, Christian Cueva mantiene una relación sentimental con Pamela Franco y han compartido su amor en redes sociales. Ahora, Xiomara Tello sorprendió al revelar que el futbolista de Cienciano le habría coqueteado.

La artista Xiomara Tello está en medio de la polémica desde que había apuntado a Pamela Franco por malos tratos cuando trabajaron juntas en una agrupación de cumbia. Ahora, la exbailarina fue al programa de 'La Noche Habla' para una entrevista sobre la relación de la actual pareja de Christian Cueva.

Aunque, sorprendió al revelar que una vez llegó a conocer a Christian Cueva y que fue gracias a una amiga. La joven comenta que mediante una videollamada, el futbolista le dedicó un piropo cuando la vio. Aunque afirma que nunca llegaron a conversar en privada, ni a encontrarse.

"Con una amiga estábamos yendo a tomar el bus, terminamos de ensayar y había hecho una videollamada con él, creo que tenía mucha cercanía, confianza y salgo con ella, él dice '¿Esa chinita tan linda? ah es Xiomara Tello, pásamela, pásamela' y yo me enfoqué. Él es coqueto y yo también porque estaba soltera en ese entonces, Ahí nada más quedó porque no tuvimos ninguna conversación en privado ni nada", expresó.

La joven exbailarina comenta que lo sucedido habría sido en el año 2017 aproximadamente y niega que haya pasado algo más. Además, que solo fue la única vez donde ellos tuvieron una comunicación por videollamada.

Al ser consultada sobre si escuchó sobre la relación que tenía Pamela Franco con Christian Cueva en aquellos años, la exbailarina informó que solo escuchó, pero nunca llegó a ver nada. Además, niega que en algún momento su excompañera le haya comentado sobre su relación con el futbolista de Cienciano.

"No lo vi, pero escuchaba de la prensa, escuchaba de la presunta relación. No es como ella me contaba o le contaba a otras, ella contaba en el carro. Yo estaba acostada reposando, otras estaban maquillándose y yo escuchaba '¿Quién Cueva?'", añadió Tello.