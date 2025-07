Génesis Tapia revela nueva infidelidad de su esposo Kike Márquez: "El perdón estaba condicionado"

Génesis Tapia vuelve a estar en el ojo de la tormenta debido a que su esposo, Kike Márquez, volvió a faltarle el respeto al enviar solicitudes de amistad a mujeres desconocidas. Por ello, decidió terminar su matrimonio una vez más, y esta vez afirma estar decidida a enfocarse en su familia y en la crianza de sus hijos.

El fin de semana, la abogada compartió un mensaje en redes sociales donde afirma que su relación de nueve años llegó a su fin. Sin embargo, lo más llamativo fue que puso en duda el significado de la palabra "familia" y dejó entrever que habría una tercera persona en medio de su matrimonio.

El programa Magaly TV, la firme reveló que Kike Márquez habría estado enviando solicitudes de amistad a otras mujeres. Génesis se enteró porque una de sus seguidoras le compartió capturas de pantalla, indicando que no le gustaría que le hicieran lo mismo.

Tras ello, Génesis habló con los reporteros de Magaly y confirmó que su matrimonio estaba irremediablemente roto, ya que Kike tiene antecedentes de infidelidad, lo cual incluso afectó al último hijo que tienen juntos.