Pamela Franco niega haber tratado mal a su excompañera Xiomara Tello: "Me menciona para tener vitrina"

El pasado jueves 24 de abril, la artista Xiomara Tello salió a declara en un programa de TV que habría sido discriminada por la cantante Pamela Franco cuando trabaron juntas en una agrupación. Ante esto, la pareja de Christian Cueva salió a negar todo mostrando pruebas de conversaciones entre ambas.

A través de sus redes sociales, Pamela Franco ha compartido un mensaje tras las declaraciones de Xiomara Tello, una excompañera. La artista señala que en ningún momento trató mal a la bailarina y que siempre mantuvo un trato cordial.

Ante tantas declaraciones en su contra que dañarían su imagen como artista, la intérprete de "Hasta el fin del mundo" revela que tomará las acciones correspondientes contra Tello.

"Una persona a la que 'supuestamente yo traté mal, no me va a escribir de esta manera. Yo siempre mantuve un trato cordial y respetuoso. No entiendo como muchas personas con tanta ligereza pueden mencionar mi nombre para tener vitrina. Ahora me van a tener que demostrar con pruebas cada una de sus palabras. He sido tolerante por mucho tiempo, pero ya no más. Tomaré las acciones correspondientes", expresó la artista en sus redes.