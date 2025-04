¿Indirecta a Pamela López? Macarena Gastaldo lanza polémica frase: "La gente hoy en día dice una cosa y hace otra"

Macarena Gastaldo volvió a hacer noticia al dejar fuertes indirectas durante un evento en el que también habría estado Pamela López, aún esposa de Christian Cueva. La modelo argentina, que en su momento fue vinculada a Cueva en medio de su polémica separación, negó rotundamente cualquier relación con él y lanzó críticas hacia quienes la acusaron sin pruebas.

Durante una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Macarena Gastaldo abordó el conflicto legal que mantuvo con Pamela López, con quien tuvo un cruce mediático tiempo atrás. Aunque en su momento le envió una carta notarial, la argentina reveló que ya no continuará con acciones legales.

"¿El proceso legal que tenías con ella sigue su curso?", le preguntaron. Ella respondió: "No, estoy como que en modo paz ahora, estoy tranquila (...) La boca es peligrosa, uno puede tirar mucha mie*** a veces, pero hay que atenerse a las consecuencias. Yo no sé ni por qué estoy ahí, se habrá confundido. Yo estoy tranquila, trabajando con mi novio".

Macarena también aclaró que solo conocía a Christian Cueva por haber sido amigo de su expareja. Cabe mencionar que en ese tiempo se le vinculó con el arquero Patricio Álvarez, actual pareja de Giuliana Barrios. Al respecto, Macarena lanzó una indirecta que dejó a muchos sorprendidos.

"Pero son NN ellos. Me parece ella que demás está decir que opinó varias veces de mí, yo no hago caso... Sabes que la gente hoy en día está loca, dice una cosa y hace otra. Dice que el papá no te pasa manutención y te metes con un tipo igual", sentenció.