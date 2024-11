¿Se desmiente? Macarena Gastaldo revela detalles de su encuentro con Christian Cueva

Macarena Gastaldo, la exchica reality, se ha cansado de los rumores y, en una reciente entrevista con "Amor y Fuego", ha aclarado su relación con Christian Cueva. La modelo argentina dejó en claro que sí conoció al futbolista, pero fue solo en calidad de amigos y no hubo nunca un romance entre ellos.

Macarena Gastaldo fue tajante al contar que la única razón por la que conoció a Christian Cueva fue por su relación con Luis Advíncula, otro futbolista con quien ella tuvo un vínculo en el pasado. A pesar de los rumores, la exchica reality recalcó que no hubo nada más allá de una simple amistad.

"No sé qué le pasa en la cabeza para mencionarme. Yo estoy tranquila con mi novio, de la nada, escucho mi nombre y mi apellido... Él es un tipo chévere, su personalidad. Yo conocí en otra etapa de mi vida. (¿Por Advíncula?) En otro momento... Y esa vinculación conmigo como que no daba" , explicó.

Cuando le preguntaron sobre los comentarios de Cueva y por qué la mencionaron en los rumores, Macarena no dudó en responder.

"Yo sí hablé con él, porque no entendía esta situación, pero lo que hablé queda entre nosotros" , aclaró para "Amor y Fuego". Aseguró que lo que haya conversado con el futbolista no es algo que vaya a divulgar, dejando todo claro entre ellos.

Durante la entrevista, Macarena también fue consultada sobre las parejas actuales de Christian Cueva. Sobre Pamela Franco, la actual novia del futbolista, Gastaldo comentó de manera positiva.

"Ella me cae súper bien. No sé por qué me cae bien. Me parece una chica buena vibra", destacó. Macarena, además, dejó claro que no tiene ningún problema con ella.