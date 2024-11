Laura Spoya se sincera y revela terrible accidente en el que casi pierde la vida: "Tres vueltas de campana"

La reconocida modelo Laura Spoya ha dejado claro que está dedicada a su carrera en televisión, liderando la conducción de 'Al Sexto Día' y creando contenido para sus redes sociales. Sin embargo, recientemente sorprendió a muchos al revelar que años atrás sufrió un grave accidente automovilístico en el que casi pierde la vida.

La revelación de Laura Spoya tomó por sorpresa a sus seguidores, pues por poco y no la contaba. Te contamos todos los detalles en la siguiente nota.

En un episodio reciente de 'Ouke', Laura Spoya fue la invitada especial y decidió compartir, por primera vez, un accidente que sufrió mientras manejaba. Cometió un error al volante, lo que provocó que el auto diera varias vueltas y finalmente se estrellara contra un cerro. Afortunadamente, la influencer peruana salió ilesa, con algunos golpes, aunque en estado de shock por la traumática experiencia.

Durante su visita al podcast 'Ouke', Laura Spoya trolleó a Carlos Orosco, quien le confesó que en el algún momento quería ser más que un amigo. No obstante, la respuesta de la conductora de televisión llamó la atención a los usuarios en redes.

"Honestamente, yo nunca me he fijado tanto en el físico de las personas, yo soy muy sapiosexual, me encanta el cerebro de la gente, me atrae mucho el floro. A mí me pones a los que están en un reality de competencia, no los volteo a ver ni de broma, siempre me ha atraído el floro bien constituido", comentó.