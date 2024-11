Pamela Franco respalda a Christian Cueva ante acusaciones sobre sus hijos: "Deberían informarse bien"

La cantante Pamela Franco ha decidido romper el silencio para respaldar a su pareja, Christian Cueva, después de que su expareja, Pamela López, lo acusara de llevarse el dinero del seguro universitario de sus tres hijos. En una reciente entrevista con "Amor y Fuego", Pamela Franco habló sobre la situación y defendió a Cueva con firmeza, mostrando que su relación sigue adelante a pesar de la controversia.

La tensión entre Christian Cueva y Pamela López ha sido un tema candente en los medios. López acusó al futbolista de despojar a sus hijos del dinero que tenían destinado para su educación. Ante esta grave acusación, Pamela Franco no dudó en expresar su opinión.

La situación se complicó aún más cuando Pamela Franco fue vista con una ecografía en mano, lo que desató rumores sobre un posible embarazo.

Cuando le preguntaron al respecto, Franco se mostró divertida y aclaró: "Ya lo he dicho, es una ecografía de mi gatita" , asegurando que no hay nada que comentar sobre un embarazo.

También se negó a responder a las advertencias de Rosario Sasieta, la abogada de Pamela López, quien sugirió que un embarazo podría afectar la situación legal de Cueva.

Advertencias legales. En una reciente emisión de "Amor y Fuego", Rosario Sasieta analizó la posibilidad de que Franco pudiera quedar embarazada de Cueva.

A pesar de las controversias, Pamela Franco ha estado disfrutando de su relación con Christian Cueva. La pareja ha mostrado su amor en varias ocasiones y no han dudado en hacer público su romance. Sin embargo, cuando fue cuestionada sobre si su relación con Cueva se ha "oficializado", Franco fue directa.

"No sé por qué dicen que me ha oficializado. Solamente subió (al escenario) y no ha dicho nada. Él es un poco espontáneo. Si hubiera querido darme un beso, no lo hubiera hecho de esa manera", afirmó.