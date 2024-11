Tony Rosado reveló que Christian Cueva asistirá a su boda: "No sé a cuál Pamela va a llevar"

Este sábado 9 de noviembre, el cantante Tony Rosado y su pareja Susan Pacheco contraerán matrimonio luego de 35 años de relación. Tras su llegada de una gira internacional, el artista de cumbia expresó que el pelotero Christian Cueva confirmó su asistencia a su boda y que podría asistir con Pamela Franco o Pamela López.

El artista Tony Rosado anunció hace meses que este sábado 9 de noviembre se casará legalmente con su pareja Susan Pacheco, conocida como 'La Dama e Hierro'. Hace unos días, el cantante estuvo de gira por Europa y ya regresó al Perú para terminar con los preparativos de su boda que se realizará en Piura.

Luego, el 'Ruiseñor de la cumbia' sorprendió al revelar que habría invitado al futbolista Christian Cueva y este habría confirmado su participación. Aunque, Tony Rosado agregó que no sabría quién la estaría acompañando a su boda, si Pamela Franco o Pamela López.

"Por si acaso he invitado a Cuevita. No sé a cuál de las dos Pamelas va a llevar, pero él ya me dijo que va estar ahí", dijo.