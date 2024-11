Pamela Franco pone distancia sobre su relación con Christian Cueva: "No necesito que me oficialicen"

Pamela Franco ha sorprendido a sus seguidores al mostrar una actitud diferente respecto a su relación con Christian Cueva. En declaraciones recientes, la cantante dejó claro que no necesita una "oficialización" de su romance, a pesar de las declaraciones públicas de amor que ha recibido del futbolista.

Pamela Franco afirma que no necesita ser oficializada

En el programa "Amor y Fuego", Pamela Franco fue interrogada sobre su relación con Christian Cueva, especialmente después de que él casi la besara en un concierto y proclamara a los cuatro vientos que ella es el amor de su vida. Sin embargo, en lugar de mostrarse emocionada, Pamela mantuvo una postura más distante.

"No sé por qué dicen que me ha oficializado. Solamente subió (al escenario) ¿Ha dicho algo? No", comentó, dejando ver que no está tan convencida de la situación.

Pamela enfatizó que no ha recibido un título formal en su relación. "Yo estaba concentrada cantando y él, saben que es así espontáneo. Creo que si me hubiera querido dar un beso, no lo hubiera hecho de esa manera", expresó, dejando claro que su acercamiento fue más un momento de espontaneidad que un gesto romántico.

¿Una desilusión en el aire? A pesar de que muchos han interpretado los actos de Christian como un avance en su relación, Pamela fue muy clara al respecto.

"No necesito que me oficialicen ni oficializar a alguien", afirmó. Esta declaración indica que, aunque hay una conexión entre ellos, no siente la necesidad de etiquetarla. "Nos hablamos, estamos bien... todo bien", agregó, manteniendo un tono positivo pero reservado sobre su situación.

Cuando se le preguntó si ella corresponde a los sentimientos de Cueva, fue evasiva: "Yo estoy tranquila así como estoy, prefiero no hablar de esto en público", dijo. Esta actitud sugiere que, aunque aprecia la atención que recibe de Christian, no está lista para comprometerse de manera formal.

El impacto de su pasado

La reciente actitud de Pamela podría estar relacionada con su experiencia pasada con su ex, de quien se separó. Al parecer, ha aprendido de sus experiencias y está tomando su tiempo para evaluar lo que realmente quiere en su vida amorosa. Además, la presión mediática y las expectativas de los seguidores pueden estar influyendo en su perspectiva sobre la relación.

Pamela también evitó comentar sobre la situación de Christian Cueva con su expareja, Pamela López, dejando claro que prefiere mantenerse al margen de ese drama.

"¿Para qué? Yo creo que, en este momento, menos que nunca, no va", dijo al ser consultada sobre el tema en "América Espectáculos", demostrando que quiere enfocarse en su propia vida.

Pamela Franco ha dejado claro que no necesita que su relación con Christian Cueva sea oficializada. A pesar de los gestos románticos y las declaraciones de amor del futbolista, ella se muestra cautelosa y reflexiva sobre lo que quiere. La cantante ha decidido tomar las cosas con calma y no dejarse llevar por la emoción.