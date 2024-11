¿Habrá encuentro? Pamela Franco responde sobre posible reunión con Pamela López tras oficializar con Cueva

En el mundo del espectáculo, las relaciones siempre dan de qué hablar, y la historia entre Pamela Franco y Christian Cueva no es la excepción. Después de hacer oficial su romance, la cantante fue consultada sobre si se reuniría con Pamela López, la exesposa de Cueva.

Pamela Franco está en el centro de la atención tras oficializar su romance con Christian Cueva, y las preguntas no se han hecho esperar. La cantante se enfrenta a los rumores sobre una posible reunión con Pamela López, la exesposa de Cueva, mientras la situación legal entre ellos se complica.

En una reciente entrevista con "América Espectáculos", Pamela Franco fue clara al expresar que no quiere involucrarse en los problemas ajenos.

"Yo sobre problemas o temas de otras personas creo que está demás que yo opine. No debo opinar, no quiero, porque tampoco me gustaría que opinen de mis temas", comentó, dejando en claro su deseo de no ser parte de los conflictos de otros.