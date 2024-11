¿Pamela Franco confesó que ama a Christian Cueva? Esto dijo la cantante de cumbia

La cantante Pamela Franco y el futbolista Christian Cueva han aparecido en continuos momentos juntos, donde muchos seguidores afirman que ya tendrían una relación sentimental. Ha sido el pelotero quien ha demostrado en varias ocasiones que ama a la artista de cumbia, por eso la intérprete decidió pronunciarse sí ama o no al 'Aladino'.

Por medio de una entrevista, Pamela Franco fue consultada sobre el show que se volvió viral en el fin de semana, donde aparece junto a Christian Cueva. En el último concierto de la cantante por Halloween, el pelotero subió a cantar y bailar junto a ella, cuando de pronto le robó un beso. Incluso, se vieron imágenes de la artista mostrando un poco de incomodidad y decidió responder.

"No puedo negar que mi rostro estaba desencajado un poco porque estaba nerviosa, me imagino que fue algo que le fluyó porque no estaba preparado como lo han dicho y tampoco era un tema de rechazar. No hay rechazo. A las personas no se les puede obligar hacer nada, por lo menos yo nunca he hecho eso. Nadie está haciendo daño ahorita a nadie, cada uno está enfocado en sus cosas", expresó.