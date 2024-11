Gato Cuba reveló ser distante con Ale Venturo tras decepción amorosa: "Uno tiene golpes en la vida"

Rodrigo Cuba y Ale Venturo compartieron detalles de su relación con sus seguidores a través de una transmisión en vivo que superó las 7 mil vistas. Aunque la pareja muestra constantemente su amor en las redes sociales, ambos se sinceraron y, en particular, la rubia le hizo algunas revelaciones a su pareja cuando los internautas le preguntaron si él era romántico con ella.

Pese a su sólida relación, el futbolista sorprendió a todos sus seguidores al revelar cómo es en su actual romance con Ale Venturo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Rodrigo Cuba compartió sus sentimientos con sus seguidores frente a Ale Venturo, donde ambos hablaron sobre su relación y los planes que tienen para el futuro. Sin embargo, la conversación dio un giro negativo cuando le preguntaron al futbolista sobre los detalles románticos que, según él, son poco frecuentes con la rubia.

"Como dice mi mamá, lo único que no tiene solución es la muerte, podrás sufrir todo lo que quieras pero todo tiene solución. Dímelo a mí que he pasado muchas cosas (...) No, yo soy romántico, pero pucha uno tiene golpes en la vida que aveces lo hacen ser más frío de la cuenta", dijo.